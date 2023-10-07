ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области взорвалась российская ракета: какие последствия

Миргород, Суббота 07 октября 2023 09:58
UA EN RU
В Полтавской области взорвалась российская ракета: какие последствия Фото: в Полтавской области взорвалась российская ракета (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ракета взорвалась в Полтавской области в ночь на 7 октября. В результате инцидента повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Вражеская ракета взорвалась ночью в Миргородском районе. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

"Повреждено девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - отметил Лунин.

Ночная атака россиян

Российская армия в ночь на 7 октября в очередной раз атаковала Украину. Взрывы слышали в Миргороде Полтавской области.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами "Оникс" по Одесской области. Удар был нанесен с временно оккупированного Крыма. Россияне обстреляли зернохранилище припортовой инфраструктуры и пансионат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миргород Полтавская область Взрыв ракети Война в Украине
NEWS
ВСУ продолжают контрнаступление и имеют продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW
ВСУ продолжают контрнаступление и имеют продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины