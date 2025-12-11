RU

Война в Украине

Трамп "устал от встреч". США выдвинули требование для переговоров с Европой и Зеленским

Фото: Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США отправят своего чиновника на переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, только если появится возможность подписания мирной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт рассказала, что Трамп "чрезвычайно" разочарован как Россией, так и Украиной. 

"Он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", - добавила она. 

При этом пресс-секретарь добавила, что США по-прежнему активно участвуют в попытках положить конец войне России против Украины. 

Она напомнила, что Трамп вчера, 10 декабря, провел телефонный разговор с европейскими лидерами. При этом спецпредставитель Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с украинскими и российскими чиновниками. 

"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания кого-либо из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока еще не ясно, верим ли мы, что можно достичь настоящего мира и действительно продвинуть процесс вперед", - считает Ливитт.

Предложение европейских лидеров

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Британии, Германии и Франции предложили ему прилететь на встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Такие переговоры хотят организовать в ближайшие дни.

По словам американского лидера, Вашингтон "хочет кое-что знать" и не намерен попросту терять время.

К слову, ранее в МИД Украины заявляли о намерении Зеленского обсудить самые чувствительные вопросы мирного плана США с Трампом. Пока что такие переговоры не состоялись.

