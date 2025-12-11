Трамп "устал от встреч". США выдвинули требование для переговоров с Европой и Зеленским

Ливитт рассказала, что Трамп "чрезвычайно" разочарован как Россией, так и Украиной.

"Он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", - добавила она.

При этом пресс-секретарь добавила, что США по-прежнему активно участвуют в попытках положить конец войне России против Украины.

Она напомнила, что Трамп вчера, 10 декабря, провел телефонный разговор с европейскими лидерами. При этом спецпредставитель Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с украинскими и российскими чиновниками.

"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания кого-либо из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока еще не ясно, верим ли мы, что можно достичь настоящего мира и действительно продвинуть процесс вперед", - считает Ливитт.