"Мир через силу" предусматривает давление на Россию, - Зеленский

Американский президент Дональд Трамп может помочь завершить войну в Украине. Однако для этого надо оказывать давление на Россию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции .

"Я действительно верю, что он (Трамп - ред.) поможет нам закончить войну. Но "мир через силу" - это прежде всего направить силу на Россию", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, по его мнению, это и есть смысл выражения "мир через силу".

"Мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что мне кажется, этого мало", - подчеркнул президент Украины.