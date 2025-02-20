Заявления США о мире без силы способствуют усилению Путина, - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что заявления США о мире без силы свидетельствуют об изменении их формулы в отношении Украины. А это может политически усилить российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара для Le Mondе

"Сейчас американцы меняют формулу, говоря сначала о мире, но без силы, и это рискует политически усилить Путина. Я надеюсь, что они не наделают серьезных ошибок", - отметил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, он был бы гораздо более позитивно настроен, если бы США согласовали стратегию силового мира со своими европейскими партнерами или с G7. Пока же дипломаты США движутся вперед без всяких консультаций, что вызывает большую путаницу и эмоции в Украине, признался Кубилюс.

"Меня это беспокоит, потому что у украинцев такая ситуация может создать ощущение покинутости с очень негативными последствиями", - рассказал чиновник.

По его мнению, западные партнеры Украины должны быть очень осторожными относительно того, как их решения и слова воспринимаются украинцами. Ведь они борются, чтобы защитить и себя, и Европу.

Мир в Украине

Еврокомиссар также рассказал детали своего разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

"Мы говорили очень откровенно. Я сказал ему - да, нам нужен мир в Украине, но мир через силу. Для достижения справедливого мира украинцам нужна дополнительная сила, и эта сила может прийти только с нашей стороны, американской и европейской. Поэтому сначала сила, потом мир", - отметил Кубилюс.

Литовский чиновник Еврокомиссии также добавил, что для европейцев мир в Украине должен базироваться на четких 4 принципах:

территориальная целостность Украины;

непризнание оккупации;

сильная украинская армия без всяких ограничений;

сохранение санкций для РФ.

Кроме того, россияне должны заплатить за нанесенный ущерб, уверен Кубилюс.