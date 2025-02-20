ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Заявления США о мире без силы способствуют усилению Путина, - еврокомиссар

Четверг 20 февраля 2025 14:16
UA EN RU
Заявления США о мире без силы способствуют усилению Путина, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что заявления США о мире без силы свидетельствуют об изменении их формулы в отношении Украины. А это может политически усилить российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара для Le Mondе

"Сейчас американцы меняют формулу, говоря сначала о мире, но без силы, и это рискует политически усилить Путина. Я надеюсь, что они не наделают серьезных ошибок", - отметил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, он был бы гораздо более позитивно настроен, если бы США согласовали стратегию силового мира со своими европейскими партнерами или с G7. Пока же дипломаты США движутся вперед без всяких консультаций, что вызывает большую путаницу и эмоции в Украине, признался Кубилюс.

"Меня это беспокоит, потому что у украинцев такая ситуация может создать ощущение покинутости с очень негативными последствиями", - рассказал чиновник.

По его мнению, западные партнеры Украины должны быть очень осторожными относительно того, как их решения и слова воспринимаются украинцами. Ведь они борются, чтобы защитить и себя, и Европу.

Мир в Украине

Еврокомиссар также рассказал детали своего разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

"Мы говорили очень откровенно. Я сказал ему - да, нам нужен мир в Украине, но мир через силу. Для достижения справедливого мира украинцам нужна дополнительная сила, и эта сила может прийти только с нашей стороны, американской и европейской. Поэтому сначала сила, потом мир", - отметил Кубилюс.

Литовский чиновник Еврокомиссии также добавил, что для европейцев мир в Украине должен базироваться на четких 4 принципах:

  • территориальная целостность Украины;
  • непризнание оккупации;
  • сильная украинская армия без всяких ограничений;
  • сохранение санкций для РФ.

Кроме того, россияне должны заплатить за нанесенный ущерб, уверен Кубилюс.

Напомним, недавно глава Еврокомиссии также назвала посланнику Трампа условия мира для Украины. Во время встречи со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Брюсселе она отметила решающую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
DAILY
Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией