Заявления США о мире без силы способствуют усилению Путина, - еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что заявления США о мире без силы свидетельствуют об изменении их формулы в отношении Украины. А это может политически усилить российского диктатора Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара для Le Mondе
"Сейчас американцы меняют формулу, говоря сначала о мире, но без силы, и это рискует политически усилить Путина. Я надеюсь, что они не наделают серьезных ошибок", - отметил Кубилюс.
По словам еврокомиссара, он был бы гораздо более позитивно настроен, если бы США согласовали стратегию силового мира со своими европейскими партнерами или с G7. Пока же дипломаты США движутся вперед без всяких консультаций, что вызывает большую путаницу и эмоции в Украине, признался Кубилюс.
"Меня это беспокоит, потому что у украинцев такая ситуация может создать ощущение покинутости с очень негативными последствиями", - рассказал чиновник.
По его мнению, западные партнеры Украины должны быть очень осторожными относительно того, как их решения и слова воспринимаются украинцами. Ведь они борются, чтобы защитить и себя, и Европу.
Мир в Украине
Еврокомиссар также рассказал детали своего разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.
"Мы говорили очень откровенно. Я сказал ему - да, нам нужен мир в Украине, но мир через силу. Для достижения справедливого мира украинцам нужна дополнительная сила, и эта сила может прийти только с нашей стороны, американской и европейской. Поэтому сначала сила, потом мир", - отметил Кубилюс.
Литовский чиновник Еврокомиссии также добавил, что для европейцев мир в Украине должен базироваться на четких 4 принципах:
- территориальная целостность Украины;
- непризнание оккупации;
- сильная украинская армия без всяких ограничений;
- сохранение санкций для РФ.
Кроме того, россияне должны заплатить за нанесенный ущерб, уверен Кубилюс.
Напомним, недавно глава Еврокомиссии также назвала посланнику Трампа условия мира для Украины. Во время встречи со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Брюсселе она отметила решающую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.