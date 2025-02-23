"Мир через силу" передбачає тиск на Росію, - Зеленський
Американський президент Дональд Трамп може допомогти завершити війну в Україні. Проте для цього треба чинити тиск на Росію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава української держави Володимир Зеленський заявив на пресконференції.
"Я дійсно вірю, що він (Трамп - ред.) допоможе нам закінчити війну. Але "мир через силу" - це насамперед направити силу на Росію", - наголосив президент.
Він зауважив, що, на його думку, це і є зміст виразу "мир через силу".
"Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", - підкреслив президент України.
Досягнення миру в Україні через силу
Нагадаємо, що теза щодо досягнення "миру через силу" вже тривалий час існує в нашому інфопросторі. Зауважимо, що наприкінці січня навіть ПАРЄ ухвалила резолюцію про досягнення "миру через силу" в Україні.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Зокрема під час зустрічі Сибіга підтвердив готовність України досягти миру через силу.
Натомість незадовго до цього Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зауважив, що, на його думку, заяви США про "мир без сили" свідчать про зміну їхньої формули щодо України та можливе підсилення російського диктатора Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.