"Мир через силу" передбачає тиск на Росію, - Зеленський

Американський президент Дональд Трамп може допомогти завершити війну в Україні. Проте для цього треба чинити тиск на Росію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава української держави Володимир Зеленський заявив на пресконференції .

"Я дійсно вірю, що він (Трамп - ред.) допоможе нам закінчити війну. Але "мир через силу" - це насамперед направити силу на Росію", - наголосив президент.

Він зауважив, що, на його думку, це і є зміст виразу "мир через силу".

"Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", - підкреслив президент України.