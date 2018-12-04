У МОЗ розповіли про зарплати керівництва за жовтень

Фото: будівля Міністерства охорони здоров'я України (РБК-Україна)

За жовтень заступники з МОЗ отримали вдвічі вищі зарплати, ніж в середньому за рік

За жовтень заступники з Міністерства охорони здоров'я України отримали вдвічі вище зарплати, ніж в середньому за рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що мова йде про матеріальну допомогу - разову додаткову виплату, яка не перевищує суму середньої зарплати за місяць. У МОЗ повідомили, що "така допомога є невід'ємною частиною соціального пакету кожного співробітника кожного міністерства і може бути використана для вирішення власних соціально-побутових питань - від оренди або ремонту житла до оздоровлення дітей чи інших членів сім'ї".

Зокрема, розмір заробітної плати керівництва МОЗ істотно відрізняється щомісяця, оскільки на рівень виплат впливає ряд факторів. Крім премій і надбавок за інтенсивність праці та вислугу років, це, наприклад, компенсація відряджень і невикористаної відпустки. Так, заступник міністра Роман Ілик у лютому 2018 року отримав менше 10 тис. гривень, у квітні - понад 57 тис. гривень, а в липні - майже 31,5 тис. гривень. Заступник міністра Олександр Лінчевський в січні отримав 29,5 тис. гривень, а в липні - трохи більше 58 тис. гривень. Заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в лютому отримала трохи більше 28 тис. гривень, а у квітні - 56,6 тис. гривень.

Також у відомстві додали, що надбавки за інтенсивність праці керівництву МОЗ України не були збільшені. Крім того, у двох заступників сума надбавки за жовтень було менше ніж в попередньому місяці.

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала найменшу зарплату з усіх керівників міністерства. За жовтень ця сума склала 25,3 тис. гривень. Зокрема, в цю суму увійшли кошти на відрядження та невикористану відпустку.

Нагадаємо, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що в рамках медичної реформи середня зарплата лікарів і медсестер зросла.