У МОЗ пояснили правила перетину админграницы "червоної" зони

Згідно з новими правилами карантину, перетинати адміністративну межу населеного пункту з "червоної" зони дозволено лише на власному автомобілі. При цьому робота громадського транспорту у таких регіонах повністю забороняється.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В автомобілі можуть знаходитись не більше п'яти осіб, за винятком дітей до 14 років.

"Що стосується роботи громадського транспорту в "червоній" зоні - то вона припиняється. Тобто перетин цієї межі можливий тільки на власному автомобільному транспорті", - сказав Степанов.

Він додав, що при в'їзді в "червону" зону не потрібно буде проходити додаткове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими всі населені пункти і райони будуть розподілені на чотири зони - "зелена", "помаранчева", "жовта" і "червона".

Раніше в МОЗ повідомили, що місцева влада в Україні не можуть приймати рішення про ослаблення карантину, вони можуть лише посилювати обмеження.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що деякі регіони виступили проти посилення карантину, незважаючи на потрапляння в "червону" зону, серед них Тернопіль і Луцьк.