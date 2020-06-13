У МОЗ не розглядають повернення до жорсткого карантину

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Одномоментне повернення жорстких заходів не планують

Попри зростання кількості нових випадків коронавірусу в Україні, повернення до жорсткого карантину не розглядається. Регіони можуть самостійно посилювати обмеження.

Про це на брифінгу в Києві заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, зараз нема потреби в одномоментному поверненні до жорстких обмежень, оскільки в країні діє адаптивний карантин.

При цьому головний санлікар вважає, що обрана державою на початку пандемії стратегія жорсткого карантину була правильною, про що свідчать низькі показники захворюваності.

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігається різке зростання нових випадків коронавірусу, лише за минулу добу лабораторії виявили понад 750 хворих.

У зв'язку зі зростанням захворюваності, МОЗ вирішив почекати з наступним етапом послаблення карантину та заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня.

Крім того, у МОЗ попередили, що у разі недотримання рекомендацій, карантин в Україні буде посилено.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький