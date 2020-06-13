В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Одномоментное возвращение жестких мер не планируют

Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается. Регионы могут самостоятельно усиливать ограничения.

Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас нет необходимости в одномоментном возврате к жестким ограничениям, поскольку в стране действует адаптивный карантин.

При этом главный санврач считает, что выбранная государством в начале пандемии стратегия жесткого карантина была правильной, о чем свидетельствуют низкие показатели заболеваемости.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдается резкий рост новых случаев коронавируса, только за минувшие сутки лаборатории обнаружили более 750 больных.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав решил подождать со следующим этапом ослабления карантина и запретил открывать кинотеатры с 15 июня.

Кроме того, в Минздраве предупредили, что в случае несоблюдения рекомендаций, карантин в Украине будет усилен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий