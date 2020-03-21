У МОЗ розповіли, скільки українців перенесуть коронавірус у легкій формі

Більшість заражених українських громадян перенесуть захворювання коронавірусом COVID-19 у легкій формі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, за потреби в Україні посилять мобільні групи лікарів для проведення тестувань на коронавірус вдома у пацієнтів.

"80 відсотків з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець повідомляв, що лише у 20% випадків коронавірусу призводить до тяжких захворювань. При цьому реанімації потребуватимуть близько 3% хворих коронавірусом пацієнтів. Ємець закликав вчасно звертатися до лікарів, що діагностувати коронавірус на початковій стадії хвороби.

Також у МОЗ попереджали, що коронавірус лише починає поширюватися Україною. У міністерстві наголосили, що найважче чекає українців попереду, адже медики щодня отримують результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками.