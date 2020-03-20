ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ємець: до важких захворювань призводять тільки 20% випадків коронавіруса

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 17:46
Ємець: до важких захворювань призводять тільки 20% випадків коронавіруса
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Реанімації потребують близько 3% хворих

Коронавірус призводить до тяжких захворювань тільки в 20% випадків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, передає прес-служба МОЗ Facebook.

За його словами, тільки 20% усіх випадків захворювань, викликаних новою коронавирусною інфекцією, є тяжкими.

"... і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. Однак закликаю вас вчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров'я своїх близьких", - заявив Ємець.

Міністр підкреслив, що Україна вживає всі заходів і задіює усі ресурси, щоб вберегти українців від пандемії. Однак дії можуть виявитися марними, якщо не буде дотримуватися карантин.

"Як міністр охорони здоров'я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість в карантин і нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про літніх родичів і не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань", - додав Ємець.

Нагадаємо, раніше Ємець заявив, що найважче попереду і коронавірус буде поширюватися.

Раніше також стало відомо, що МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину.

Зараження Шахова коронавірусом не вплине на роботу Ради, - Разумков У Німеччині виключають відновлення футбольних матчів в 2020 році
Новини України карантинминистрКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся