В Минздраве рассказали, сколько украинцев перенесут коронавирус в легкой форме

Большинство зараженных украинских граждан перенесут заболевание коронавирусом COVID-19 в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, при необходимости в Украине будут усилены мобильные группы врачей для проведения тестирований на коронавирус дома у пациентов.

"80 процентов из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме", - заявил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец сообщал, что только в 20% случаев коронавирус приводит к тяжелым заболеваниям. При этом реанимации потребуют около 3% больных коронавирусом пациентов. Емец призвал вовремя обращаться к врачам, диагностировать коронавирус на начальной стадии болезни.

Также в Минздраве предупреждали, что коронавирус только начинает распространяться по Украине. В министерстве отметили, что самое трудное ждет украинцев впереди, ведь медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.