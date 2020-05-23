У МОЗ розповіли, коли дозволять масові заходи

Масові заходи в Україні дозволять лише тоді, коли не буде загрози життю та здоров'ю громадян. Проведення масових заходів дозволять не раніше 22 червня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов пояснив, що скасування обмежень на проведення масових заходів не можливе, поки існують ризики для здоров'я та життя українців.

"Раніше 22 червня - це неможливо, тому що все, що стосується масових заходів, я думаю, що всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров’я та життя наших громадян", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікував етапи послаблення карантину в Україні. Послаблення обмежень буде відбуватися у 5 етапів.

Додамо, вчора Центр громадського здоров'я України опублікував оновлений список областей, які готові переходити до наступного етапу послаблення карантину.

Крім того, у МОЗ назвали вимоги до роботи дитячих садочків під час карантину. Дитячі садочки дозволили відкрити з 25 травня в рамках послаблення обмежень.