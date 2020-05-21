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МОЗ опублікував етапи послаблення карантину в Україні

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 19:08
МОЗ опублікував етапи послаблення карантину в Україні
Фото: робота кав'ярень під час карантину (РБК-Україна)

Послаблення карантину відбуватиметься у 5 етапів

Міністерство охорони здоров'я опублікувало 5 етапів послаблення карантину в Україні. Послаблення обмежень почнуться вже з 22 травня.

Про це повідомляє верифікований МОЗом Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Так, перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 особа на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.

З 10 червня в рамках четвертого етапу послаблення планується дозволити роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П'ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.

МОЗ опублікував етапи послаблення карантину в Україні

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що послаблювати карантин в Україні будуть у 5 етапів. При цьому в кожній області країни послаблювати карантин будуть по-різному залежно від епідемічної ситуації.

Як писало РБК-Україна, 20 травня Кабмін продовжив карантину в Україні до 22 червня та схвалив деякі послаблення. Зокрема, з 25 травня в Україні дозволять відновити роботу метро, а вже з 22 травня планують запустити громадський транспорт.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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