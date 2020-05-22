У МОЗ оновили список областей, готових до другого етапу ослаблення карантину

Фото: МАФ продає каву після ослаблення карантину (РБК-Україна)

Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях дозволили почати ослаблення

Центр громадського здоров'я оновив список областей, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для початку другого етапу ослаблення карантину. Згідно з новими даними, почати ослаблення дозволили Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили в прес-службі ЦГЗ.

Згідно з оновленими даними, не готовими до нових ослаблениям залишаються Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська і Чернівецька області.

Для переходу до другого етапу ослаблення необхідно відповідати трьом критеріям:

інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) становить менше 12 на 100 тисяч населення (тижневий рівень захворюваності на 100 тисяч населення в період умовного піку епідемії по Україні +50%);

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим при певному рівні захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності - тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів становить понад 12 на 100 тисяч населення

Нагадаємо, 22 травня розпочався другий етап ослаблення карантину в Україні. Зокрема, на даному етапі дозволять роботу громадського транспорту, готелів, а також проведення спортивних заходів без глядачів. Також з 25 травня повинні відкритися дитячі сади і метро. При цьому ослаблення дозволені лише в тих областях, які відповідають вимогам МОЗ.

За станом на ранок 22 травня Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що до другого етапу ослаблення не готові Київ і ще 11 областей.

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Автор: Игорь Литвиненко