У МОЗ розповіли, коли розглянуть послаблення карантину

Послаблення карантинних обмежень після 11 травня буде розглядатися ближче до кінця квітня. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, під час карантину було зафіксовано ряд порушень, тому ближче до кінця квітня МОЗ буде моніторити ситуацію зі спалахами коронавірусу в регіонах.

"Були зафіксовані деякі порушення карантину. По нашим розрахункам, ми можемо бачити піки захворюваності по деяких регіонах. Ближче до кінця місяця ми будемо моніторити ситуацію, і будемо розглядати різні варіанти щодо пом’якшення. В тому числі, після 11 числа", - пояснив він.

Крім того, глава МОЗ розповів, що фахівці прогнозують спалах захворюваності на коронавірус в перший тиждень травня.

"Моделювання, яке зроблене Національною академією наук каже нам, що ми можемо бачити спалах захворювання в період з 3 по 8 травня. Збираємо зараз цю інформацію", - заявив Степанов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засідання Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину в Україні. Карантин було продовжено до 11 травня.

Також РБК-Україна писало, що уряд сьогодні частково пом'якшив карантинні обмеження в Україні. Зокрема, в постанові Кабміну йдеться про дозвіл на перевезення в міському транспорті донорів крові.