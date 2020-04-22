В Минздраве рассказали, когда рассмотрят ослабление карантина

Ослабление карантинных ограничений после 11 мая будет рассматриваться ближе к концу апреля. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, во время карантина было зафиксировано ряд нарушений, поэтому ближе к концу апреля Минздрав будет мониторить ситуацию со вспышками коронавируса в регионах.

"Были зафиксированы некоторые нарушения карантина. По нашим расчетам, мы можем видеть пики заболеваемости по некоторым регионам. Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию и будем рассматривать различные варианты по смягчению. В том числе, после 11 числа", - пояснил он.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что специалисты прогнозируют вспышку заболеваемости коронавирусом в первую неделю мая.

"Моделирования, сделанное Национальной академией наук говорит нам, что мы можем видеть вспышку заболевания в период с 3 по 8 мая. Собираем сейчас эту информацию", - заявил Степанов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине. Карантин был продлен до 11 мая.

Также РБК-Украина писало, что правительство сегодня частично ослабило карантинные ограничения в Украине. В частности, в постановлении Кабмина речь идет о разрешении на перевозку в городском транспорте доноров крови.