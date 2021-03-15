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У МОЗ розповіли, коли пройде вакцинація вчителів від COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 16:42
У МОЗ розповіли, коли пройде вакцинація вчителів від COVID Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні щодо вчителів має закінчитися до початку наступного навчального року. Очікується, що встигнуть прищепити всіх вчителів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, на запитання, чи встигнуть вакцинувати вчителів до початку наступного навчального року, він відповів ствердно. Але не уточнив, коли саме вона почнеться.

У той же час він нагадав, що колективний імунітет формується при досягненні рівня в 95% вакцинованого населення.

"... нам необхідно створити імунний прошарок, який не дозволить циркулювати вірусу з такою інтенсивністю, яка може призводити до виникнення спалахів і значних госпіталізацій. Цього нам вдасться досягти вже за наявності 60% імунітету у населення нашої країни", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, скільки доз Covishield утилізували з початку вакцинації. За його словами, на сьогодні ця цифра сягає майже 200 доз.

Сьогодні стало відомо, що він захворів на COVID, незважаючи на те, що раніше отримав щеплення. Зокрема, підтвердився ПЛР-тест. Сам головний санітарний лікар каже, що захворів, оскільки імунітет ще не встиг сформуватися.

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