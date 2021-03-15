Стало відомо, скільки доз вакцини від COVID утилізували в Україні

З початку вакцинації в Україні було утилізовано близько 200 доз препарату Covishield. Ці дози з різних причин не змогли використати за призначенням.

За його словами, медики роблять все, щоб вакцина використовувалася якісно і ефективно. Але у будь-яких флаконах, які розраховані на декілька доз, є так званий "коефіцієнт розливу". При цьому економічно обґрунтовано відкривати такий флакон для вакцинації двох або трьох людей.

"Вся решта доз може бути утилізовано... Я не скажу, що це (з початку вакцинації в Україні, - ред.) утилізовано, тому що може бути розбито, пошкоджено або ще щось. В середньому ми говоримо про 199 доз", - додав Ляшко.