ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, скільки доз вакцини від COVID утилізували в Україні

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 16:15
Стало відомо, скільки доз вакцини від COVID утилізували в Україні Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку вакцинації в Україні було утилізовано близько 200 доз препарату Covishield. Ці дози з різних причин не змогли використати за призначенням.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, медики роблять все, щоб вакцина використовувалася якісно і ефективно. Але у будь-яких флаконах, які розраховані на декілька доз, є так званий "коефіцієнт розливу". При цьому економічно обґрунтовано відкривати такий флакон для вакцинації двох або трьох людей.

"Вся решта доз може бути утилізовано... Я не скажу, що це (з початку вакцинації в Україні, - ред.) утилізовано, тому що може бути розбито, пошкоджено або ще щось. В середньому ми говоримо про 199 доз", - додав Ляшко.

Нагадаємо, для того, щоб мінімізувати втрати вакцини від COVID, в Україні дозволили вакцинувати людей не з пріоритетного списку першого етапу. Зокрема, залишкові дози можуть використовувати для вакцинації громадських діячів і лідерів думок.

РБК-Україна писало, що Київ, наприклад, відкрив онлайн-запис на таку вакцинацію залишковими дозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація COVID-19 Віктор Ляшко
NEWS
Перша доза вакцини Covishield починає діяти тільки з 22 дня, - МОЗ
Перша доза вакцини Covishield починає діяти тільки з 22 дня, - МОЗ
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"