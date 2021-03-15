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В Минздраве рассказали, когда пройдет вакцинация учителей от COVID

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 16:42
В Минздраве рассказали, когда пройдет вакцинация учителей от COVID Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине в отношении учителей должна закончиться до начала следующего учебного года. Ожидается, что успеют привить всех учителей.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В частности, на вопрос, успеют ли вакцинировать учителей до начала следующего учебного года, он ответил утвердительно. Но не уточнил, когда именно она начнется.

В то же время он напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.

"… нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, сколько доз Covishield утилизировали с начала вакцинации. По его словам, на сегодня эта цифра достигает почти 200 доз.

Сегодня стало известно, что он заболел COVID, несмотря на то, что ранее получил прививку. В частности, подтвердился ПЦР-тест. Сам главный санитарный врач говорит, что заболел, поскольку иммунитет еще не успел сформироваться.

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