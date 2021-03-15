В Минздраве рассказали, когда пройдет вакцинация учителей от COVID

Вакцинация в Украине в отношении учителей должна закончиться до начала следующего учебного года. Ожидается, что успеют привить всех учителей.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В частности, на вопрос, успеют ли вакцинировать учителей до начала следующего учебного года, он ответил утвердительно. Но не уточнил, когда именно она начнется.

В то же время он напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.

"… нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - добавил Ляшко.