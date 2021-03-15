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Вакцинація в Україні: інтервал між щепленнями від СOVID можуть збільшити

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 15:48
Вакцинація в Україні: інтервал між щепленнями від СOVID можуть збільшити Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках вакцинації в Україні від коронавірусу можуть збільшити інтервал між першим і другим щепленням. Зокрема, з 4 до 12 тижнів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, з урахуванням нинішніх обсягів вакцини - 500 000 доз, які завезли в лютому, - можна вийти на 18 000 щеплень на добу. Це за умови, що мобільні бригади почнуть робити повторні щеплення на 29-й день після першого.

"Але поки ми ще очікуємо рішення НТГІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, - ред.), яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з 4 тижнів на 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

Зазначимо, згідно з поточним протоколом, в Україні між першим і другим щепленням вакциною Covishield має пройти 28 днів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перше щеплення знижує ймовірність зараження COVID на 76%. Однак тільки друга доза дає повний захист.

З початку вакцинації в Україні першу дозу отримали понад 53 000 осіб.

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