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Ляшко захворів COVID після першої дози вакцини Covishield

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 16:28
Ляшко захворів COVID після першої дози вакцини Covishield Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів коронавірусною хворобою. Раніше він отримав першу дозу вакцини Covishield.

Про це він написав у Facebook.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - пояснив головний санлікар.

За його словами, як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко підкреслив, що перебуватиме на лікарняному до відсутності:

  • клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;
  • клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження;
  • клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, 2 березня заступник голови МОЗ отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко був щеплений COVID-вакциною Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Як писало РБК-Україна, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, вакцину від коронавірусу ввели й президенту Володимиру Зеленському. Його вакцинували на Донбасі.

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