У МОЗ розповіли про зміни для пацієнтів у квітні

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про зміни, які чекають пацієнтів у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У МОЗ повідомили, що з 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою "Доступні ліки", почнуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом.

У відомстві нагадали, що отримати електронний рецепт можна тільки у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація.

Крім того, в квітні в медичних установах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, завершується перехідний період на нову модель фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне відповідний проект постанови. Це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров'я буде оплачувати медичним установам, що надають первинну медичну допомогу, медичні послуги, що надаються пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього медзакладу.

Нагадаємо, урядова програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися в 2019 році.

Раніше повідомлялося, що МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків. Зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безкоштовних препарату.