У Кабміні анонсували розширення програми "Доступні ліки"

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В Україні запроваджують електронні рецепти

Урядова програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися в 2019 році. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що майже за два роки по цій програмі виписали понад 33 млн рецептів на 1,7 млрд гривень, а кількість препаратів в "Доступних ліках" зросла до 258 найменувань. Він також анонсував впровадження електронного рецепта, який дозволить отримувати ліки без прив'язки до місця проживання.

"Далі будемо розширювати програму "Доступні ліки". Ліків буде більше, а їх спектр ширше. Доступність до ліків буде незалежно від місця проживання", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків. Зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безкоштовних препарати.

В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів, з них 64 є безкоштовними для пацієнтів, інші - з невеликою доплатою. При цьому найдешевший, який на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 гривень, найдорожчий - 898,22 гривень.