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МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 13:40
МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків
Ілюстративне фото (unsplash.com)

В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів

Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безкоштовних препарати. В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів, з них 64 є безкоштовними для пацієнтів, інші - з невеликою доплатою.

При цьому самий дешевий препарат, який на 100% відшкодовує держава коштує 4,76 гривень, найдорожчий - 898,22 гривень.

Крім того, як наголошується, виробники знизили ціни на 37 торгових найменувань лікарських засобів. Так, на наступні півроку фармацевтичні виробники гарантують забезпечення 39 млн упаковок препаратів для пацієнтів, а 16 млн упаковок пацієнти зможуть отримати безкоштовно.

Нагадаємо, в Україні планується введення електронної системи для пошуку лікарських препаратів та медичних виробів. На даний момент Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я проводить тендер на розробку програмного забезпечення для даної системи - eStock. Заявки на участь у тендері приймаються до кінця лютого поточного року.

В Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить в адміністрування Національної служби здоров'я, а згодом рецепти на ліки стануть електронними.

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