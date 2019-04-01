В Минздраве рассказали об изменениях для пациентов в апреле

В Министерстве здравоохранения рассказали об изменениях, которые ждут пациентов в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве сообщили, что с 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой "Доступные лекарства", начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.

В ведомстве напомнили, что получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация.

Кроме того, в апреле в медицинских учреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, завершается переходный период на новую модель финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом". В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит соответствующий проект постановления. Это означает, что с 1 апреля Национальная служба здоровья будет оплачивать медицинским учреждениям, оказывающим первичную медицинскую помощь, медицинские услуги, предоставляемые пациентам, которые подписали декларации с врачами этого медучреждения.

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" продолжит расширяться в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил список бесплатных лекарств. В частности, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препарата.