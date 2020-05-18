Без фітнес-барів, спа-зон і басейнів: у МОЗ запропонували умови роботи спортзалів

Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, спортивних майданчиків та фітнес-клубів на час карантину. Опубліковані вимоги до працівників, частоти прибирання, а також заборони у наданні деяких послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Згідно з документом, під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб на площі 10 квадратних метрів було не більше однієї людини. У разі групових занять - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

МОЗ рекомендує наступні умови роботи:

під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо вона вище 37,2 С, то людина до роботи не допускається;

всім відвідувачам потрібно вимірювати температуру при вході у заклад;

проведення групових і командних занять проводиться виключно за попереднім записом;

на вході, а також в зоні проведення занять потрібно розмістити спиртові антисептики, паперові рушники, а також урни для їх утилізації;

На період карантину забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів, спа-зон, фітнес-барів і послуг масажу;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб і тих, які передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення занять для дітей у віці до 14 років

Також рекомендується розмістити тренажери для кардіо-тренувань з інтервалом не менше 2.5 метра один від одного.

При цьому важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях і на ресепшені.

Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:

працівники повинні мати маску/респіратор і одноразові рукавички. Після їх використання обов'язково помити руки з рідким милом чи обробити спиртовмісним антисептиком;

персонал повинні забезпечити запас масок і дезінфекторів на п'ять днів вперед;

працівник має право самоізолюватися у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.

Вимоги до прибирання приміщення:

дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години й відразу після закінчення занять;

провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям і почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему скриньку з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом

Також рекомендується допускати працівників віком 60 років і тих, хто має хронічні захворювання, оскільки вони перебувають у групі ризику.

Нагадаємо, раніше в МОЗ запропонували умови роботи під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи установ дошкільної освіти.