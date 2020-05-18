Без фітнес-барів, спа-зон і басейнів: у МОЗ запропонували умови роботи спортзалів

Міністерство охорони здоров'я винесло це питання на громадське обговорення
Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, спортивних майданчиків та фітнес-клубів на час карантину. Опубліковані вимоги до працівників, частоти прибирання, а також заборони у наданні деяких послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.
Згідно з документом, під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб на площі 10 квадратних метрів було не більше однієї людини. У разі групових занять - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.
МОЗ рекомендує наступні умови роботи:
На період карантину забороняється:
Також рекомендується розмістити тренажери для кардіо-тренувань з інтервалом не менше 2.5 метра один від одного.
При цьому важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях і на ресепшені.
Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:
Вимоги до прибирання приміщення:
Також рекомендується допускати працівників віком 60 років і тих, хто має хронічні захворювання, оскільки вони перебувають у групі ризику.
Нагадаємо, раніше в МОЗ запропонували умови роботи під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи установ дошкільної освіти.
Автор: Максим Зайченко