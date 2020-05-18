Без фитнес-баров, спа-зон и бассейнов: в Минздраве предложили условия работы спортзалов

Министерство здравоохранения вынесло этот вопрос на общественное обсуждение
Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, спортивных площадок и фитнес-клубов на время карантина. Опубликованы требования к работникам, частоте уборки, а также запреты в предоставлении некоторых услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
Согласно документу, во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы на площади 10 квадратных метров было не больше одного человека. В случае групповых занятий - не более одного человека на 5 квадратных метров.
Минздрав рекомендует следующие условия работы:
На период карантина запрещается:
Также рекомендуется разместить тренажеры для кардио-тренировок с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.
При этом важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.
Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:
Требования к уборке помещения:
Также рекомендуется отстранить работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, поскольку они находятся в группе риска.
Напомним, ранее в Минздраве предложили условия работы во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.
Автор: Максим Зайченко