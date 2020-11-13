ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще один обласний центр відмовився від карантину вихідного дня

Дніпро, П'ятниця 13 листопада 2020 22:29
Ще один обласний центр відмовився від карантину вихідного дня
Фото: протест проти карантину вихідного дня (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі не планують виконувати рішення Кабінету міністрів про введення карантину вихідного дня. Місцева влада не буде імплементувати передбачені урядом обмеження.

Про це на сторінці у Facebook заявив мер міста Борис Філатов.

Як пояснив очільник міста, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки не зможе ввести обмеження, бо "захворіла".

"Просто міська комісія ТЕБ та НС захворіла. Просто захворіла та не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не у стані", - написав він.

Відмову від введення обмежень Філатов аргументував тим, що Дніпро та Дніпропетровська область входять у трійку регіонів з найменшим рівнем захворюваністю на коронавірус.

Зазначимо, уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У цей період, зокрема, буде заборонено роботу кінотеатрів, закладів культури, закладів громадського харчування, крім доставки та роботи на виніс.

Як писало РБК-Україна, у Львові оголосили суботу та неділю робочими днями, щоб спробувати обійти рішення Кабміну.

Додамо, у МОЗ заявили, що місцева влада не має повноважень не вводити обмежень, а можуть тільки посилювати обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Дніпрокарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся