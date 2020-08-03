Тернопіль висловив незгоду через внесення міста до червоної зони карантину

Фото: карантин (РБК-Україна)

Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради

Тернопільська міська рада заявляє рішучу незгоду проти віднесення міста до червоної зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

Про це повідомив голова міста Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook.

За перше півріччя місто втратило 100 млн гривень, повідомив Надал.

"Ми всі розуміємо, що є карантинні обмеження, всі містяни готові дотримуватись. Є дотримання маскового режиму, носіння рукавиць, використання дезінфекторів... але зупинити роботу міста ми не можемо", - сказав він.

Втім, він говорить, що за всіма показниками, навіть МОЗ, Тернопіль не потрапляє в червону зони. І, коли уряд приймав рішення, то з місцевою владою обговорення не було.

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