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У МОЗ назвали умови введення карантину через коронавірус

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 18:39
У МОЗ назвали умови введення карантину через коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Карантин почнуть вводити, якщо почнеться внутрішня передача коронавірусу

Карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть вводитися після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, Ляшко прокоментував, чи планується посилення ізоляційних заходів на кордоні та в окремих регіонах.

"Це планується, коли буде зафіксовано перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу. Зараз система працює в такому ж режимі підвищеної готовності, наше головне завдання зараз - вчасно виявляти й локалізувати імпортовані випадки зараження вірусом", - зазначив він.

За його словами, після фіксації першого випадку внутрішньоукраїнської передачі вірусу, медики запустять інший алгоритм і перейдуть до іншої фази реагування.

"Якщо буде зафіксовано внутрішньоукраїнське поширення вірусу за межі певної адміністративної території, буде наступний етап, виписаний епідеміологами, який буде доведено до органів місцевого самоврядування. А якщо буде потреба - то і Кабінету міністрів, для введення карантину на тій чи іншій території України", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше були названі ключові заходи профілактики коронавірусу. Зокрема, слід частіше мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, уникати масових скупчень людей, перебувати на відстані 1,5-2 метри від людини з симптомами ГРВІ, частіше провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання.

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