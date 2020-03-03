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Головний санлікар назвав ключові заходи профілактики коронавіруса

Новини » Політика     03.03.2020 - 18:27
Головний санлікар назвав ключові заходи профілактики коронавіруса
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Віктор Ляшко заявив, що заходи профілактики коронавіруса такі ж, як і при ГРВІ

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ключові заходи профілактики коронавіруса. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Украина.

За його словами, заходи профілактики COVID-19 такі ж, як і при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях.

"Всі ці заходи такі ж, як і при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях (ГРВІ). Вони полягають у наступних ключових речах. Ми в першу чергу повинні мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, оскільки таким чином вірус може потрапити на нашу слизову оболонку", - повідомив Ляшко.

Також він додав, що необхідно уникати масових скупчень людей.

"Друге - ми повинні уникати масових скупчень людей і як мінімум знаходитися на відстані 1,5-2 метри від людини, у якого є симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції", - додав головний санлікар.

При цьому він зазначив, що необхідно часто провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання.

"Також потрібно часто провітрювати приміщення, в яких ми знаходимося, і забезпечити вологе прибирання і протирання поверхонь, якщо є можливість, то з дезінфікуючими розчинами. Зараз хороші погодні умови, ми повинні провітрювати вікна, свіже повітря позитивно впливає на самопочуття і зменшує концентрацію збудників у повітрі", - додав Ляшко.

Нагадаємо, 3 березня в Україні вперше зафіксували захворювання коронавірусом. У школах Чернівців, після виявлення коронавіруса у жителя міста, посилили заходи безпеки. Разом з тим, на цей час навчальний процес у школах триває. При цьому, класних керівників в школах зобов'язали не допускати до занять дітей, у яких є температура і симптоми грипу.

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