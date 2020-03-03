В Минздраве назвали условия введения карантина из-за коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Карантин начнут вводить, если начнется внутренняя передача коронавируса

Карантинные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться после регистрации случаев внутренней передачи инфекции. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В частности, Ляшко прокомментировал, планируется ли усиление изоляционных мероприятий на границе и в отдельных регионах.

"Это планируется, когда будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса. Сейчас система работает в таком же режиме повышенной готовности, наша главная задача сейчас - вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом", - отметил он.

По его словам, после фиксации первого случая внутриукраинской передачи вируса, медики запустят другой алгоритм и перейдут в другую фазу реагирования.

"Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость - то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее были названы ключевые меры профилактики коронавируса. В частности, следует чаще мыть руки, не касаться грязными руками лица, избегать массовых скоплений людей, находиться на расстоянии 1,5-2 метра от человека с симптомами ОРВИ, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку.