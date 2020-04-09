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У МОЗ назвали кількість перевірених на коронавірус зразків

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 19:07
У МОЗ назвали кількість перевірених на коронавірус зразків
Ілюстративне фото (flickr.com mommy mundo)

В Україні зафіксовано майже 8 тисяч підозр на коронавірус

З початку спалаху коронавірусу в Україні було протестовано понад 20 тисяч зразків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, на коронавірус в Україні вже протестовано 20 608 зразків та зафіксовано 7 901 підозру на захворювання на COVID-19. Лише за минулу добу в Україні на коронавірус перевірили понад 2 300 зразків.

"В Україні на COVID-19 діагностують не лише осіб, яким встановлена підозра. Також досліджують зразки тих, хто контактував із підтвердженим випадком. Є і повторне діагностування людей, які одужали. Це необхідно для зняття діагнозу", - пояснили в ЦГЗ.

Нагадаємо, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 224 нових хворих на COVID-19. Від коронавірусу померло вже 57 людей.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Запоріжжі виявили 6 нових випадків захворювання на коронавірус. На коронавірус захворіла сім'я з Хортинского району міста.

Крім того, 6 нових випадків коронавірусу підтвердили сьогодні у Дніпропетровській області. Хворі на коронавірус проживають у Первомайську та Кам'янському. Двоє заражених хворіють на пневмонію.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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