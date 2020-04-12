Зеленський обіцяє мільйон доларів за вакцину від COVID-19, - головний санлікар

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нагороду обіцяють українським науковцям

На тлі пандемії коронавірусу президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що сподівається, що найближчим часом з'явиться вакцина або препарати для лікування коронавірусу.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листа до наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину чи ліки , то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - заявив він.

Нагадаємо, провідний вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Вона уточнила, що випробування на людях мають пройти протягом наступних двох тижнів.

Раніше також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти COVID-19. Як заявив генеральний директор ВОС Тедрос Аданом Гебреїсус, на сьогодні над розробкою вакцини працюють щодня сотні людей по всьому світу.