В МОЗ назвали число підтверджених випадків дифтерії

Станом на 4 листопада в Україні підтверджено 21 випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, наразі діагноз "дифтерія" було підтверджено в 21 хворого. Інші випадки дифтерії поки не були підтверджені лабораторно.

Крім того, в міністерстві наголосили, що в Україні наявно майже 7 млн доз вакцини від дифтерії, які були розподілені на всі області.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляла, що МОЗ контролює ситуацію з дифтерією в Україні. Скалецька наголосила, що в Україні вистачить доз сироватки проти дифтерії. За словами міністра, цього року Україна розраховує на 450 флаконів сироватки.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області 4 листопада зареєстрували вже другий випадок дифтерії. Однак в Харківській ОДА зазначали, що другий випадок поки не був підтверджений лабораторно.

,Як зазначав генеральний директор центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимира Курпіта, основна причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації.