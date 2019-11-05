У Харківській області зафіксували другий випадок дифтерії

Фото: Наталія Куфтеріна (kharkivoda.gov.ua)

Другий випадок дифтерії не підтверджений лабораторно

У Харківській області 4 листопада зареєстрували другий випадок захворюваності на дифтерію. Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Наталія Куфтеріна, передає прес-служба Харківської ОДА.

Повідомляється, що другий випадок дифтерії не підтверджений лабораторно.

"Упродовж 7 років у Харківській області не було жодного випадку захворюваності на дифтерію. Зараз зареєстровано два випадки: перший був наприкінці жовтня, другий - учора, та цей випадок ще не підтверджений лабораторно", - пояснила Куфтеріна.

Нагадаємо, 1 листопада в Харківській області бактеріологічне дослідження підтвердило наявність дифтерійної палички у хворого ангіною.

РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.

Також, за словами генерального директора центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимира Курпіта, основна причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. Він додав, що через низький рівень вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби.