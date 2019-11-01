У МОЗ заявили про загрозу розповсюдження дифтерії в Україні

Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)

Через низький рівнь вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби

Основна причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. Про це заявив генеральний директор центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що через низький рівнь вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби

"Основна проблема збільшення кількості випадків захворювання пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. З 2010 по 2015 рік рівень вакцинації серед дітей не перевищував 70%, а в 2015 він становив 26%. Серед дорослих ревакцинацію до 2015 року не проводили. Ми фактично почали ревакцинацію дорослих з 2017 року. У зв'язку з цим загроза щодо розповсюдження дифтерії можлива. У зв'язку з цим МОЗ та центр громадського здоров'я вживає заходів", - сказав він.

Дивіться наживо пресбрифінг МОЗ України та Центр громадського здоров’я України «Оперативна інформація про епідемічну ситуацію в країні щодо дифтерії» Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію, 18 з них зареєстровано протягом жовтня. П'ять випадків підтверджені лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

РБК-Україна повідомляло,що першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороде. Пізніше стало відомо, що в Ужгороді зробили щеплення понад 10,5 тис. осіб від дифтерії.