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Шмигаль розповів, чи підуть діти в школу 1 вересня

Новини » Політика     03.07.2020 - 11:39
Шмигаль розповів, чи підуть діти в школу 1 вересня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України заявив, що наразі уряд працює над продовженням навчання дітей в умовах пандемії

За умови помірного розвитку епідемії в Україні планують розпочати класичний освітній процес з 1 вересня. Можливість дистанційного навчання передбачається на випадок погіршення ситуації з епідемією.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, весь світ готується до нової хвилі коронавірусу і тому наразі є важливим мати змогу в умовах пандемії продовжити навчання дітей.

"Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб воно було більш якісним і повноцінним, давало змогу дітям в разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно. Але це лише змога", - заявив Шмигаль.

Також він додав, що класичного освітній процес ніхто не скасував і він залишається в пріоритеті.

"Ми також над цим працюємо і в умовах помірного розвитку епідемії в Україні. Освітній процес буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей та вчителів. Це режим масочний, дистанція та дезінфекція",- наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство освіти планує з вересня продовжити проект Всеукраїнська школа-онлайн.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України школапреступленияДенис Шмигаль
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