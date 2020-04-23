МОЗ закупить 200 апаратів ШВЛ українського виробництва

Міністерство охорони здоров’я готується до закупівлі 200 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) українського виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, апарати ШВЛ будуть готові до кінця травня.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняні апарати штучної вентиляції легень будуть удвічі дешевшими закордонних аналогів.

"Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в українських лікарнях є 2 тисячі апаратів ШВЛ. Також у Офісі президента заявили, що у найближчі тижні українські лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

Також повідомлялося, що концерн "Укроборонпром" веде переговори щодо приватизації збанкрутілого державного підприємства "Буревісник", який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень "Бриз".