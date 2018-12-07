Гройсман заявив про монопольну змову на ринку ліків

Фото: Володимир Гройсман у Раді (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кабмін планує розширювати перелік препаратів у програмі "Доступні ліки"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у країні відбувається певна монопольна змова для того, щоб штучно завищувати ціни усередині країни на ряд лікарських препаратів. Про це голова Кабміну сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман анонсував, що Кабмін планує розширювати перелік препаратів у програмі "Доступні ліки".

"Відбувається певна монопольна змова для того, щоб штучно завищувати ціни усередині країни на ряд груп препаратів… але по тим майже 300 найменуванням ліків, які ми запустили в програму "Доступні ліки", ми ж почали по ним референтне ціноутворення, і ціни по ним реально знизились… Ми будемо розширювати це… Я думаю, що найближчим часом ми зможемо цю ситуацію урегулювати… Є також проблема. Наявність ліків. Деякі лікарні це приховують: у них є, а люди про це не знають", - розповів прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в серпні анонсувалося, що в Україні в 2018 році запрацює "Центральне агентство", яке буде займатися закупівлями ліків.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.