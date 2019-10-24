В МОЗ повідомили результати аналізу повітря

За даними МОЗ, значного забруднення повітря не зафіксовано
У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася нарада про стан забруднення атмосферного повітря в Києві. Про це повідомляє пресс-служба МОЗ.
Повідомляється, що на зустрічі були представлені фактичні дані моніторингу атмосферного повітря.
"Наразі ситуація зі станом атмосферного повітря в м. Києві залишається у своїх звичних параметрах, збільшення концентрації забруднювальних речовин, за якими проводиться моніторинг, не зафіксовано. Однак осінні погодні умови можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин та негативно впливати на стан здоров’я населення", - повідомили в прес-службі.
За результатами зустрічі МОЗ планує:
Як додали в МОЗ, уряд буде вирішувати проблему забруднення повітря комплексно.
"У співпраці з місцевою владою та контролюючими органами буде налагоджено систему контролю небезпечних викидів. Ця інформація буде доступною для кожного та проводитиметься із залученням всіх заінтересованих сторін.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.
Також РБК-Україна повідомляло, що в Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.