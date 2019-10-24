У ДСНС повідомили, що значного забруднення повітря не зафіксовано

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Фахівці не виявили значних перевищень концентрації CO2 в повітрі

За даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, в Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників.

Зазначимо, що тумани, наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин, однак в Україні немає істотних підстав для занепокоєння щодо стану повітря.

Нагадаємо, раніше КМДА заявили, що повітря в Києві на 90% забруднюють автомобілі. У деяких районах Києва рівень забруднення перевищує норму в два рази, але це, як заявляють в КМДА, головним чином пов'язано з перевищенням дорожнього трафіку в районах скупчення транспортних засобів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища проведе спільні вимірювання забруднення повітря з незалежними лабораторіями після того, як Україну накрив густий туман.

В Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні. Повідомляється, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.