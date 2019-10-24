Минздрав сообщил результаты анализа воздуха

По данным Минздрава, значительного загрязнения воздуха не зафиксировано
В Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание о состоянии загрязнение атмосферного воздуха в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.
"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.
По результатам встречи Минздрав планирует:
Как добавили в Минздраве, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно.
"В сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным постов наблюдения центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по состоянию на 24 октября превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.
Также РБК-Украина сообщало, что в Украинском гидрометеорологическом центре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине.