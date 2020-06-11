МОЗ розглядає можливість тестування на COVID-19 в аеропортах

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення туристам в аеропортах тестів на коронавірус. Також Моз рекомендуватиме запровадити для іноземців обов'язковий страховий полюс.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що в разі введення обов'язкового тестування в аеропортах, таку процедуру будуть виконувати медпрацівники.

"Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - зазначив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ розглядає створення "зелених" і "червоних" списків для країн, з яких будуть прибувати туристи.

Також повідомлялося, що в Україні з 15 червня планується відновлення міжнародного авіасполучення.

Крім цього у Міністерстві закордонних справ заявили, що найближчим часом Україна може відновити авіасполучення з низкою країн.