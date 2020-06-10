Відновлення авіасполучення: з яких країн будуть пускати в Україну без обсервації

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

У МОЗ аналізують ситуацію, яка відбувається в різних країнах

В Україні з 15 червня відновлюють міжнародне авіасполучення. Міністерство охорони здоров'я пояснило, з яких країн будуть пускати без обсервації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Він розповів, що у МОЗ аналізують ситуацію, яка відбувається в різних країнах та консультуються з епідеміологами для того, щоб запропонувати дієвий механізм прибуття туристів після відновлення міжнародного авіасполучення.

"Зараз ми розглядаємо варіанти прибуття. Щоб в нас була червона зона та зелена зона. Червона - країни, з яких будуть прибувати відповідно туристи або інші громадяни, де ситуація гірша ніж, в Україні. Зелена зона - це країна, де ситуація така сама як в Україні або краще", - заявив Степанов.

Що стосується червоної зони, Степанов уточнив, що туристи мають 14 днів перебувати на самоізоляції або на обсервації.

"А люди з зеленої зони, тобто країн, де ситуація краще за Україну, вони не будуть потребувати перебування в самоізоляції. Звичайно, все це з дотримування інших протиіпідеміологічних заходів: термоскринінг та решта", - додав Степанов.

Нагадаємо, названо список країн, з якими Україна готує відновлення авіасполучення.

Раніше повідомлялось, що Кіпр відновив міжнародне авіасполучення, однак України в списку цих країн немає.

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Автор: Анастасия Рокитна