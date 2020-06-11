Минздрав рассматривает возможность тестирования на COVID-19 в аэропортах

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения туристам в аэропортах тестов на коронавирус. Также Минздрав будет рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полюс.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что в случае введения обязательного тестирования в аэропортах, такую процедуру будут выполнять медработники.

"Мы рассматриваем вопрос по тестированию. Также в обязательном порядке у иностранца должен быть страховой полис при въезде в Украину. Мы будем рекомендовать, чтобы это было обязательным условием. Сейчас все эти вопросы мы прорабатываем", - отметил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав рассматривает создание "зеленых" и "красных" списков для стран, из которых будут прибывать туристы.

Также сообщалось, что в Украине с 15 июня планируется возобновление международного авиасообщения.

Кроме этого в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время Украина может возобновить авиасообщение с рядом стран.