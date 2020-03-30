МОЗ залучить до тестування на коронавірус пересувні лабораторії Мінооборони

Міністерство охорони здоров'я приверне до тестування на коронавірус три пересувні лабораторії Міністерства оборони України. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поки що не всі регіони України можуть проводити тестування на виявлення коронавірусу.

"Ми бачимо, що деякі області не можуть проводити дослідження. Але до кінця цього тижня нас приїде 12 нових імпліфікаторів для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені по тих регіонах, де сьогодні є або застаріле обладнання, або відсутня можливість проведення тестування, щоб забезпечити покриттям всі області. Плюс ми залучаємо до проведення досліджень три пересувні ПЛР-лабораторії, які є у розпорядженні Міністерства оборони. Плюс ми залучаємо приватні лабораторії", - заявив Ляшко.

Він також заявив, що МОЗ створюватиме мобільні пункти для забору зразків для ПЛР-досліджень.

Нагадаємо, в українських лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом. У МОЗ сподіваються, що таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і відсортувати легких та важких хворих.

Також у МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом. Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

Відзначимо, в Україні зросла кількість випадків, захворювання коронавірусом до 480. За останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.