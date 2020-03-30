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В українських лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 10:56
В українських лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ сподіваються, що таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і відсортувати легких та важких хворих

Біля 240 лікарень першої хвилі для прийому хворих на коронавірус були розгорнуті намети для санітарного сортування пацієнтів. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і відсортувати легких та важких хворих.

"За моїм розпорядженням вчора біля лікарень були розгорнуті намети для санітарного сортування. Сили служби ДСНС зробили це. Ці намети розгорнуті з метою недопущення всіх в стаціонарне відділення у разі масового надходження хворих. Саме в цих наметах буде сортування. А в стаціонари, які надалі будуть ставати ізолятором, будуть запускати тільки хворих на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

Так, намети були встановлені біля близько 240 лікарень першої хвилі.

"Вчора за моїм розпорядженням, після погодження на засіданні уряду, були визначені лікарні першої хвилі. Їх понад 240. Вони призначені для прийому хворих з коронавірусом. До цих лікарень можуть додаватися приватні лікарні, інші установи виконавчої влади, МВС, СБУ, Академії медичних наук. Але ми говоримо про 240 закладів, які є в підпорядкуванні ОДА. Саме вони по маршруту пацієнта будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу. Їх перелік є на сайті МОЗ", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом. Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус. У відомстві пообіцяли забезпечити тестами тих, хто цього потребує.

Відзначимо, в Україні зросла кількість випадків, захворювання коронавірусом до 480. За останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.

У МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом МОЗ закликав українців повідомляти у разі відмови від тестування на коронавірус
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