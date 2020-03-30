ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 10:40
У МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта та забирати зразки

У Міністерстві охорони здоров'я створили 567 медичних бригад, які будуть виїжджати для проведення тесту на коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

"Моїм розпорядженням голови з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було доручення створити мобільні бригади. В кожній області, в кожному районі. Вони створені для того, щоб забирати зразки для проведення тестування у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР. Зараз таких бригад створено вже 567. Це саме ті бригади, які будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки. А потім передавати їх у лабораторії. Система організована, алгоритми працюють", - заявив Ляшко.

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус. У відомстві пообіцяли забезпечити тестами тих, хто цього потребує.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість випадків, захворювання коронавірусом до 480. За останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин.

МОЗ закликав українців повідомляти у разі відмови від тестування на коронавірус Кабмін вніс до Ради зміни до держбюджету-2020
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся